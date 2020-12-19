Karayolları Genel Müdürlüğü, her yıl nüfusun değişmesinin ardından 81 il ve 911 ilçenin giriş çıkışlarında bulunan tabelaları yeniden düzenliyor.

Yapılan masrafı ortadan kaldırmak için yeni bir uygulama hayata geçirildi. Şehir ve ilçe tabelalarından nüfus ve rakım bilgileri çıkarıldı, sadece isim bırakıldı.

Nüfus ve rakım bilgilerinin kaldırılması sosyal medyada da merak konusu oldu. Vatandaşlar yeni düzenlenen tabelaların fotoğraflarını paylaştı.

[Fotoğraf: DHA]