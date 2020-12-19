Haber Giriş: 19 Aralık 2020 Cumartesi 10:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şehir tabelalarında değişiklik: Nüfus ve rakım çıkarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Şehirlerin ve ilçelerin giriş-çıkışlarında bulunan bilgilendirme tabelalarından nüfus ve rakım bilgileri çıkarıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğü, her yıl nüfusun değişmesinin ardından 81 il ve 911 ilçenin giriş çıkışlarında bulunan tabelaları yeniden düzenliyor.
Yapılan masrafı ortadan kaldırmak için yeni bir uygulama hayata geçirildi. Şehir ve ilçe tabelalarından nüfus ve rakım bilgileri çıkarıldı, sadece isim bırakıldı.
Nüfus ve rakım bilgilerinin kaldırılması sosyal medyada da merak konusu oldu. Vatandaşlar yeni düzenlenen tabelaların fotoğraflarını paylaştı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Ulaşım
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