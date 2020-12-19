Haber Giriş: 19 Aralık 2020 Cumartesi 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da uçak seferleri yapılamadı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Diyarbakır'da sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle uçak seferleri ertelendi. Ertelenen seferlerin öğleden sonra yapılması planlanıyor.
Diyarbakır kent merkezinde önceki günden bu yana yoğun sis dolayısıyla uçak seferlerinde aksamalar yaşanıyor.
Sis nedeniyle sabah Diyarbakır'da karşılıklı olarak yapılan İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya uçak seferleri ertelendi.
Seferlerin öğleden sonra yapılması bekleniyor.
Dün ve önceki günde sis nedeniyle uçak seferleri aksamıştı.
Etiketler: Meteoroloji
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