Kocaeli’de, halkın büyük çoğunluğunun maske ve mesafe kurallarına uyması ile birlikte vaka sayısında düşüş yaşanmaya başlandı.

Koronavirüs şüphesiyle başvuranların sayısında ciddi bir düşüş gördüklerini söyleyen Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın, hasta yatış ve yoğun bakım doluluk oranlarında da aynı düşüşü, önümüzdeki haftalarda görmeyi beklediklerini söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

"Kısıtlamalarla birlikte hasta başvuru sayıları azaldı"

Kurallara ve tedbirlere uyan herkese teşekkür eden Doç. Dr. Şaşkın, "Şu anda hem dünyada hem de Türkiye’de pandemiyle ciddi bir savaş var. Şu anda sağlık çalışanları görevlerini yerine getirmeye çalışıyor. Kocaeli'de de son kısıtlamalarla beraber hasta başvuru sayısında ciddi bir şekilde azalmalar olduğu çok net gözleniyor. Ancak hasta yatışlarında ve yoğun bakım doluluk oranlarında bu tabloyu şu anda göremedik. Büyük ihtimalle, bu kısıtlamalar da devam ederse, buradaki yavaşlamayı ve azalmayı da göreceğiz" dedi.

Vatandaşların kurallara harfiyen uymaya devam etmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Şaşın, tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür etti.