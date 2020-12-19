Doğu Anadolu Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği ve rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava nasıl olacak?

Gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 14, Kars'ta 11, Ağrı'da 9, Erzurum'da 8, Iğdır ve Erzincan'da 4, Tunceli'de 0 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 9, Tunceli'de 8, Iğdır'da 5, Erzurum'da 4, Ağrı'da 3, Kars ve Ardahan'da 2 derece olması bekleniyor.

Kura Nehri'nin büyük bölümü buz tuttu

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları Palandöken'de 34, Sarıkamış'ta 23, Konaklı'da 15 santimetre ölçüldü.

Kars ve Ardahan'da soğuk hava nedeniyle dere, nehir ve göletler buzla kaplandı. Ardahan'daki Kura Nehri'nin büyük bölümü buz tuttu.