Haber Giriş: 19 Aralık 2020 Cumartesi 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 9 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yapılan istihbari çalışmalarda, uyuşturucu satışı yapan 9 şüpheliyi tespit etti.
Teknik ve fiziki takiple elde edilen delillerin ardından harekete geçen ekipler, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 9 ayrı eve eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.
Operasyonda, K.O., S.İ, F.B., A.V.B., F.D., Y.K., M.E.İ., C.A. ve B.Z. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve üst aramalarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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