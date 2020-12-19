Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Van'da park halindeki otomobilde yapılan aramada 60 paket halinde 30 kilo 750 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli A.Y'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Polis ekipleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmaya destek vermek amacıyla ele geçirilen uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazdı.

Soylu, konuşmasında Yüksekova'ya ve Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacağını ve Derecik'te temelleri attıklarını söyleyerek, "Ohhh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not, not" demişti.