Açık 27.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 31.07.2025 23:22

Çeşme'de su kesinti süresi 10 saate çıkarıldı

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden İzmir'in Çeşme ilçesinde, su kaynaklarında yaşanan azalma nedeniyle 7 saat uygulanması planlanan su kesintisi 10 saate çıkarıldı.

Çeşme'de su kesinti süresi 10 saate çıkarıldı

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, "Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su doluluk oranının yüzde 5'in altına düşmesine bağlı olarak yaz sezonunda artan nüfusun su ihtiyacını mevcut kaynaklarla karşılayabilmek için Çeşme ilçesi genelinde 31 Temmuz Perşembe saat 23.00 ile 1 Ağustos Cuma günü saat 09.00 arasında 10 saat boyunca su verilemeyecek." ifadesi kullanıldı.

Devam eden günlerde de aynı saatlerde su kesintisi yapılacağı belirtilen açıklamada, planlamada bir değişiklik olması halinde bilgi verileceği kaydedildi.

İZSU tarafından 24 Temmuz'da yapılan açıklamada, ilçedeki su kesintilerinin 23.00-06.00 saatleri arasında 7 saat uygulanacağı duyurulmuştu.

ETİKETLER
İzmir Su Kesintisi Kuraklık
Sıradaki Haber
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:57
2025-YKS tercih süreci bugün başlayacak
23:47
İsrail'in, BAE'deki tüm diplomatik personelini ve ailelerini tahliye edecek
23:39
OGM, yangınlarda kullanılan hava araçlarına yönelik iddiaları yalanladı
23:37
Washington Post, Gazze'de öldürülen çocukların isimlerini yayınladı
23:29
Portekiz de Filistin devletini tanıyacağını açıkladı!
23:26
ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff Gazze’ye gidiyor
Gaziantep'teki kendir üretilen mağara fotoğrafçıların uğrak mekanı oldu
Gaziantep'teki kendir üretilen mağara fotoğrafçıların uğrak mekanı oldu
FOTO FOKUS
Adana'da orman yangını çıkaranların yakalanma anları
Adana'da orman yangını çıkaranların yakalanma anları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ