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Türkiye
AA 31.07.2025 23:11

Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek 'suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamak' suçundan tutuklandı.

Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ile eski Büyükşehir Belediyesi başkan vekili M.A'nın yeğeni H.A, kuyumcu K.A. ve iş insanı B.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Zuhal Böcek tutuklandı, diğerleri ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Olay

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. gözaltına alınmış, şüpheli oğlu M.G.B'nin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturmanın devamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdür olarak görev yapan Tuncay Kaya "irtikap" suçundan tutuklanmış, bilgi işlem destek çalışanı Halil K. adli kontrol tedbiri ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış, diğer şüpheliler H.A, K.A. ve B.Ç. de ertesi gün gözaltına alınmıştı.

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