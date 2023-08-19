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Türkiye
İHA 19.08.2023 10:45

Çeşme’de eğlence mekanında silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralı

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, biri ağır 7 kişi yaralandı.

Çeşme’de eğlence mekanında silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralı

Yaşanan kavga, müşterilerin panik anları ve silah sesleri ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gece saatlerinde Alaçatı Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana gelen olayda eğlence mekanına gelen şüpheliler ile mekanın güvenlik görevlileri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Olayın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada güvenlik görevlilerinden S.T. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir güvenlik görevlisi açılan ateş sonucu, başka bir güvenlik görevlisi de darp sonucu yaralandı.

Silah sesleri sonrası yaşanan arbedede ise 5 müşteri hafif şekilde yaralandı.

Hastanede hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırılan S.T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Silahla yaralanan diğer görevli, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne nakledildi. 6 yaralı ise tedavileri sonrası taburcu edildi.

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