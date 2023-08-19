Açık 30.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.08.2023 10:37

Adana'da 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya 3 tutuklama

Adana'da 20 yaşındaki gencin evinde tabancayla öldürülmesi, 6 akrabasının da yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Adana'da 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 17 Ağustos'ta Mustafa Ataman'ın öldüğü, annesi Perihan, kardeşleri Orhan, Sabriye, Cabbar, Sümeyye  ve Zeynep Ataman'ın yaralandığı silahlı saldırıya karışan 3 şüphelinin kimliğini belirledi.

Zanlılar G.G., kuzeni M.G. ve arkadaşı R.K., adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ataman'ın ablası H.G. ile G.G'nin amcasının evli olduğu, çift arasındaki anlaşmazlık nedeniyle aileler arasında husumet bulunduğu iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki ikametlerinde tabancayla vurulan Ataman hayatını kaybetmiş, 6 yakını yaralanmıştı.

ETİKETLER
Adana
Sıradaki Haber
Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:53
Çeşme’de eğlence mekanında silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralı
10:33
Sakarya'da denize girmek yasaklandı
10:44
Bakan Özhaseki: İstanbul'da 600 bin bina dönüşüme girecek
10:41
Doktora 'bıçak parası' operasyonunun ayrıntıları belli oldu
10:18
Rusya: Ukrayna, Kırım'a S-200 füzesiyle saldırı girişiminde bulundu
10:45
Ticaret Bakanlığı: Türkiye Yüzyılı ticaret diplomasisinin yüzyılı olacak
Antika traktör koleksiyonu yaptı, müze haline getirmeyi hedefliyor
Antika traktör koleksiyonu yaptı, müze haline getirmeyi hedefliyor
FOTO FOKUS
Doktora 'bıçak parası' operasyonunun ayrıntıları belli oldu
Doktora 'bıçak parası' operasyonunun ayrıntıları belli oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ