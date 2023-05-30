Çek çekin içine balıklama atladı, yine de polisten kaçamadı

Sabah saatlerinde Bornova ilçesi Kazımdirik Mahallesi'nde meydana gelen olayda Sanayi Metro yakınlarında bir şahsın elektrikli bisiklet çaldığı yönündeki ihbara hızlıca giden polisler, gördükleri şahsı durdurmak istese de şüpheli 'dur' ihtarına uymayarak yaya bir şekilde ekiplerden kaçmaya başladı.

Çek çekin içine balıklama atladı

2. Sanayi Sitesi içerisinde yaşanan amansız kovalamaca da şüpheli, yolda ilerlemeye çalışan bir kağıt toplayıcısına ait çek çek denilen aracın içerisine balıklama atladı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, çek çekin içine gizlenmek isteyen şüpheli, ekiplerce kıskıvrak yakalandı.

Ayrıca, çek çek sahibinin yaşadığı şaşkınlık da anbean kameraya yansıdı.

Öte yandan, bisiklet, şüphelinin sakladığı yeri göstermesinin ardından ekiplerce muhafaza altına alırken, gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.