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Türkiye
AA 30.05.2023 21:19

Çukura boru yerleştirirken göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Trabzon'un Arsin ilçesinde inşaatın alt yapı çalışmaları sırasında toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Çukura boru yerleştirirken göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Gölcük Mahallesi'nde inşaat alt yapı çalışmaları sırasında, beton boru döşenmek için açılan yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura boru yerleştiren 48 yaşındaki Osman Remzi Suiçmez üzerine zeminin kaymasıyla toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken iş arkadaşları Suiçmez'i toprak altından çıkardı.

Sağlık ekipleri Suiçmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, gazetecilere, üzücü bir olay yaşandığını dile getirerek "Altyapı çalışması sırasında altyapı kazısı sırasında iş makinasının arkasını dönmesiyle beraber kendi çalışırken hafriyatın yukarıdan aşağı üzerine gelmesi neticesinde vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Biz üzüldük, bu konuda da söyleyecek kelimeler bulamıyoruz. Üzücü bir olay iş kazası. Rabb'im ailesine sabır versin" dedi.

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