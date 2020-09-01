Muş’ta etkili olan kuvvetli fırtına kent merkezinde bir sitenin çatısını uçurdu.

Fırtına nedeniyle çatıdan kopan sac ve keresteler, park halindeki araçların üzerine düştü.

Park halindeki bir araç kullanılamaz hale gelirken birçok araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Çevrede bulunan vatandaşlar, çatı sacı ve kereste parçaları altında kalan araçlarını kurtarmak için çalışma başlattı.

"Araç pert oldu"

Aracının ağır hasdar aldığını belirten Bilal Engin, “Aniden meydana gelen birkaç saniyelik fırtına sonucu, çatıdan çürümüş tahtalar söküldü ve araçların üzerine düştü. Araç pert oldu maalesef. Her şey aniden oldu. Aracı güvenli bir yere almıştık sözde ama çatı maalesef üzerine düştü” dedi.

Öte yandan fırtına maddi hasara neden olurken herhangi bir can kaybı yaşanmadı.