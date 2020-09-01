Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezince yapılan açıklamaya göre, Antalya perşembe gününden itibaren sıcak hava dalgasının etkisine girecek.

Sıcaklıklar 6 ila 10 derece artacak

Bu doğrultuda yarından itibaren cumartesi gününe kadar hissedilir derecede artması beklenen hava sıcaklıkları, kentte mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek.

Sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı bulunanlardan dışarı çıkmaması istendi. Vatandaşlar, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.