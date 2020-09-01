Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya için yüksek sıcaklık uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da hava sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezince yapılan açıklamaya göre, Antalya perşembe gününden itibaren sıcak hava dalgasının etkisine girecek.
Sıcaklıklar 6 ila 10 derece artacak
Bu doğrultuda yarından itibaren cumartesi gününe kadar hissedilir derecede artması beklenen hava sıcaklıkları, kentte mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek.
Sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı bulunanlardan dışarı çıkmaması istendi. Vatandaşlar, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
Etiketler: antalya sıcak hava meteorolojiSon Güncelleme: 1 Eylül 2020 Salı 17:49
Sıradaki Haber
İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 40 sığınmacı kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz