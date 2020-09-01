Gölköy Mahallesi Denizli Caddesi'nde, yol kenarındaki yokuşta park halindeki otomobil, freninin boşalması sonucu, Bahattin Karatay'ın kullandığı kamyonete çarptı.

Çatıdan içeri girdi

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarındaki çatısına çarptığı bir evin içine girdi. Kazada, sürücü Karatay ile kamyonetteki Ozan Kaya hafif yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ambulansıyla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ev sahibi Ayşe Çağlar, gazetecilere, kazanın evin bahçesinde torunuyla bulunduğu sırada meydana geldiğini ve büyük korku yaşadıklarını söyledi.

Çağlar'ın torunu Selenay Özen de büyük bir gürültü duyduğunu ve çok korktuğunu belirtti.