Açık 13.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.11.2023 21:21

Canlı bomba eğitimi alan DEAŞ üyesi Manisa'da yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, hakkında terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Canlı bomba eğitimi alan DEAŞ üyesi Manisa'da yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda, DEAŞ terör örgütü üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Suriye uyruklu A.E.H'nin Turgutlu ilçesinde bulunduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü dönem içerisinde canlı bomba eylemi yapmak için eğitim aldığı şeklinde bilgileri bulunan, hakkında Şanlıurfa Ağır Ceza İlamat Masası tarafından silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan yabancı uyruklu A.E.H. isimli şahıs, 3 Kasım günü saat 16.30 sıralarında ilimiz Turgutlu ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmış, aynı gün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir."

ETİKETLER
Manisa DEAŞ Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Kırıkkale'de tarihi eser niteliği taşıyan 3 İncil ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:42
Filistin 'Gazze'deki hastaneleri İsrail saldırılarından korumaya' çağırdı
21:30
Altun: İsrail'in gazetecilere ve sivillere saldırıları sonlandırılmalı
21:24
BM: Hastaneler çatışmaya dahil edilmemeli ancak eli tetikte olan biz değiliz
21:09
DSÖ: Ambulans konvoyuna düzenlenen saldırı karşısında dehşete düştük
20:54
İngiltere'de skandal metin: İsrail'in Gazze'ye saldırıları için okullara tavsiye mektubu gönderildi
20:18
İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Hizbullah lideri Nasrallah'a tehdit
Hakkari'de yüksek kesimler beyaza büründü
Hakkari'de yüksek kesimler beyaza büründü
FOTO FOKUS
TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'ne başvurular devam ediyor
TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'ne başvurular devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ