Açık 13.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.11.2023 20:02

Kırıkkale'de tarihi eser niteliği taşıyan 3 İncil ele geçirildi

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 İncil ele geçirildi.

Kırıkkale'de tarihi eser niteliği taşıyan 3 İncil ele geçirildi
[Fotograf: AA]

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte bir kişinin elinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen İncil olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu düzenlediği operasyonda, Y.K'nin içerisinde bulunduğu araçta 1000 yıllık olduğu değerlendirilen 3 İncil kitabı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma ekiplerince muhafaza altına alınan tarihi eser niteliğindeki kitapların Ankara Anadolu Medeniyetleri Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

ETİKETLER
Kırıkkale Tarihi Eser
Sıradaki Haber
Mecidiyeköy metrobüs durağındaki şüpheli paket patlatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:42
Filistin 'Gazze'deki hastaneleri İsrail saldırılarından korumaya' çağırdı
21:30
Altun: İsrail'in gazetecilere ve sivillere saldırıları sonlandırılmalı
21:24
BM: Hastaneler çatışmaya dahil edilmemeli ancak eli tetikte olan biz değiliz
21:23
Canlı bomba eğitimi alan DEAŞ üyesi Manisa'da yakalandı
21:09
DSÖ: Ambulans konvoyuna düzenlenen saldırı karşısında dehşete düştük
20:54
İngiltere'de skandal metin: İsrail'in Gazze'ye saldırıları için okullara tavsiye mektubu gönderildi
Hakkari'de yüksek kesimler beyaza büründü
Hakkari'de yüksek kesimler beyaza büründü
FOTO FOKUS
TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'ne başvurular devam ediyor
TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'ne başvurular devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ