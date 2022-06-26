Haber Giriş: 26 Haziran 2022 Pazar 22:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
O.A. idaresindeki otomobil, Çankırı-Kastamonu kara yolu Kesecik köyü mevkisinde refüjü aşarak karşı yönden gelen A.S. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Y.S, B.S, S.C, D.E. ve T.K. yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye yardımıyla çıkarılarak ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan T.K ve Y.S. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Çankırı Trafik Kazası
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