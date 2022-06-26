Seyrek Mahallesi'nde çıkan yangına müdahaleye giden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye aracı, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan 3 üç itfaiyeci ambulanslarla İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralıların durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Ekip arkadaşlarıma ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.