Çaycuma ilçesinin Aşağıtamaşarlık Köyü’nde meydana gelen kazada, 53 yaşındaki Satılmış Kara yönetimindeki odun yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak Filyos-Saltukova demir yoluna yuvarlandı.

Kazada kamyon sürücüsü Satılmış Kara ve araçta bulunanlardan 56 yaşındaki Ali Aldıbaş hayatını kaybetti, Arif Ayvacı ile Osman Kadam ise yaralandı.

[Fotoğraf: İHA]

Kaza sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Tren seferleri durduruldu

Kaza sonrası demir yolunda tren seferleri durduruldu. Seferler, kamyonun kaldırılmasının ve meydana gelen tahribatın onarılmasının ardından yeniden başladı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.