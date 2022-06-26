Haber Giriş: 26 Haziran 2022 Pazar 21:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de serinlemek için çaya giren çocuk boğuldu
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde serinlemek için çaya giren çocuk boğuldu.
Arkadaşlarıyla piknik yapan 16 yaşındaki Anıl Deprem, serinlemek amacıyla Sabun Çayı'na girdi.
Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Deprem, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deprem, kurtarılamadı.
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