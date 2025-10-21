Çankırı'da FETÖ ve DEAŞ operasyonlarında 11 tutuklama

Vali Mustafa Fırat Taşolar, Valilikte düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, kentteki asayiş, trafik, terör, kaçakçılık ve siber suçlara yönelik son 9 ayda yapılan çalışmalarla ilgili veriler paylaştı.

Ekrana da yansıtılan bilgilerde, kentte son 9 ayda terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ'a yönelik 19 operasyonda yakalanan 11 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Vali Taşolar, il genelinde emniyet ve jandarma ekiplerince terörle mücadele anlamında güzel operasyonlar yapıldığını belirterek, "Hem FETÖ anlamında hem DEAŞ anlamında hakikaten arkadaşlarım tabiri caizse sinekten yağ çıkartır gibi ilmek ilmek işleyerek ortaya koyduğu bu operasyonlar sonucunda FETÖ'de 11, DEAŞ'ta 8 tane operasyon yaptık. Bunlardan da hakikaten çok olumlu ve Türkiye'ye etki edecek, onlara da yön verecek güzel sonuçlar alındı. Bu anlamda tekrar teşekkürlerimi ifade ediyorum" dedi.

Çankırı'nın en büyük olaylarının başında kasten yaralama geldiğini dile getiren Taşolar, "Kavgalar diyebileceğimiz, tehdit ve nispeten de hakaret suçlarının yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Tabii bunların da olmamasını temenni etmekle birlikte bu bizim ilimizin gerçekten huzurlu bir kent olduğunun göstergesi. Diğer olaylara baktığımız zaman konut dokunulmazlığının ihlali, kasten öldürme, hürriyetten yoksun kılma ve diğer suçlara baktığımız zaman bunların oranlarının düşük olmuş olmasını biz kendi ilimiz adına olumlu bir sonuç olarak görüyoruz" diye konuştu.

"Kentimizde suçluları gezdirmeyeceğiz"

Emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmalara vurgu yapan Taşolar, şunları kaydetti:

"Biz kentimizde suçluları gezdirmeyeceğiz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Amacımızın sonuna kadar peşinde koşmaya devam ediyoruz. Birebir takiplerle, özel çalışmalarla sadece emniyet ve jandarmamız değil onun haricindeki güvenlik birimleriyle de muazzam bir işbirliği içerisinde çok özel çalışmalar yapıyoruz. Biz sokak kabadayılarına bu kentte müsaade etmeyeceğiz. Onlarla mücadele edeceğiz. Bununla ilgili olarak ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı ile ilgili olarak 159 kişi hakkında işlem yaptık. Bu anlamda 30 tabanca, 32 kurusıkı tabanca, 53 av tüfeği ele geçirdiler arkadaşlarımız. Organize suçlarla ilgili olarak yine bu yılın ilk dokuz aylık döneminde 26 tane operasyon gerçekleştirdik. Bunlarla ilgili olarak 39 gözaltımız oldu. Tabii bu organize suçlarla ilgili operasyonlar hakikaten arkadaşlarımızın operasyon öncesinde cumhuriyet savcılarımızın da koordinasyonunda ilmek ilmek işleyerek, emek vererek ortaya koyduğu çalışmalar."

Gece 22.00'den sonra alkol satışını engellemek adına ekip kurulduğuna, alkol satışı yapan iş yerlerinin takibinin ve denetlenmesinin yapıldığına dikkati çeken Taşolar, "Biz insanların eğlenmesine karşı değiliz. Ama biz onları korumak zorundayız. Biz onları kollamak zorundayız" ifadelerini kullandı.