21.10.2025 15:25

Bu hafta yurt genelinde aralıklı yağış etkili olacak

Yurdun büyük kesiminde aralıklı yağış hakim olacak. Ankara, İstanbul ve İzmir'de önümüzdeki üç gün boyunca kısa süreli yağışlar görülecek.

Bu hafta yurt genelinde aralıklı yağış etkili olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özdemirci, bu hafta yurt genelinde aralıklı yağışlar beklendiğini ve yarın Marmara'nın güney ve doğusu, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğini belirtti.

Perşembe günü içinde Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yağış beklendiğini belirten Özdemirci, "Yine Doğu Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak şeklinde görülecek" dedi.

Özdemirci, aynı bölgelerde aralıklı yağışların cuma günü de devam edeceğini söyledi.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini aktaran Özdemirci, havanın cuma gününden itibaren iç kesimlerde ve özellikle kuzey bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde artış yaşanacağını ifade etti.

3 büyükşehirde hava durumu

Yarın İstanbul'da çok bulutlu havanın hakim olacağını açıklayan Özdemirci, Anadolu Yakası'nda kısa süreli yağış geçişi görüleceğini aktardı.

İzmir ve Ankara'da da yarın yağış beklendiğini ifade eden Özdemirci, perşembe ve cuma günlerinde ise üç büyük şehirde kısa süreli yağışların görülebileceğini belirtti.

Özdemirci, yurdun büyük kesiminde etkili olacak yağışların kuvvetli olmayacağını, yalnızca perşembe günü Çanakkale ile İzmir’in kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı

