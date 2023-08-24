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Türkiye
İHA 24.08.2023 09:35

Çanakkale'deki yangının verdiği hasar böyle görüntülendi

Çanakkale yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. 1500 hektarlık ormanlık alan ve tarım arazisini etkileyen yangın nedeniyle tahliye edilen köylerde ise birçok ev, ahır ve tarım aletleri kullanılamaz hale geldi. Yangının verdiği hasar dronla görüntülendi.

Çanakkale’de yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangından en fazla etkilenen köylerden biri olan Yağcılar’da acı tablo günün ilk ışıkları ile gözler önüne serildi.

1500 hektarlık ormanlık alan ve tarım arazisini etkileyen yangın nedeniyle tahliye edilen köyde yeşilin yerini gri bir renk aldı. 4 ev yanarken birçok ağıl, ahır, iş yeri, tarım aletleri ile bir traktör de yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın bölgesindeki köylerde 85 küçükbaş ve 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Çanakkale'deki yangınla mücadele devam ediyor
Çanakkale'deki yangınla mücadele devam ediyor

Köyde yangın söndürme çalışmalarının ardından hasar tespit çalışmalarına başlanacak.

Yanan köy terkedilmiş halde adeta hayalet köye dönüşürken, yangının izlerinin sürdüğü hala dumanların tüttüğü gözlendi.

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Çanakkale'deki yangının verdiği hasar böyle görüntülendi
Çanakkale'deki yangının verdiği hasar böyle görüntülendi
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