Çanakkale'deki yangının verdiği hasar böyle görüntülendi

Çanakkale’de yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangından en fazla etkilenen köylerden biri olan Yağcılar’da acı tablo günün ilk ışıkları ile gözler önüne serildi.

1500 hektarlık ormanlık alan ve tarım arazisini etkileyen yangın nedeniyle tahliye edilen köyde yeşilin yerini gri bir renk aldı. 4 ev yanarken birçok ağıl, ahır, iş yeri, tarım aletleri ile bir traktör de yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın bölgesindeki köylerde 85 küçükbaş ve 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Köyde yangın söndürme çalışmalarının ardından hasar tespit çalışmalarına başlanacak.

Yanan köy terkedilmiş halde adeta hayalet köye dönüşürken, yangının izlerinin sürdüğü hala dumanların tüttüğü gözlendi.