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Türkiye
AA 27.09.2023 17:02

Çanakkale'de yıldırım isabet eden ormanlık alanda yangın

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alana yıldırım düştü. Yıldırım sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için ekipler havadan ve karadan çalışmalarına başladı.

Çanakkale'de yıldırım isabet eden ormanlık alanda yangın
[Fotograf: DHA]

Anafartalar İşletme Müdürlüğü Pazarlı Yangın Gözetleme Kulesi'nden, Cevizli köyü yakınındaki ormanlık alandan duman yükseldiği ihbarında bulunuldu.

Bunun üzerine Çanakkale'de konuşlu 3 helikopter ile kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yıldırım isabet etmesinden çıktığı belirlenen ve örtü şeklinde ilerleyen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Gelibolu'ya bağlı Fındıklı köyü Kömür Limanı mevkisinde yine yıldırımdan kaynaklı çıkan yangın, Anafartalar İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.

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