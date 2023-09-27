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Türkiye
AA 27.09.2023 16:01

Hasta taşıyan ambulans devrildi: 3 yaralı

İstanbul Fatih'te otomobilin çarptığı içinde hasta bulunan ambulansın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Hasta taşıyan ambulans devrildi: 3 yaralı

Vatan, Akdeniz ve Oğuzhan caddelerinin kesiştiği kavşakta, otomobil, hasta taşıyan ambulansa yan taraftan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen ambulanstaki 2 sağlık personeli ile hasta yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken otomobilin sürücüsü Hamza B. ile yanındaki Mesude B. kazayı yara almadan atlattı.

Hamza B, yeşil ışıkta hareket ettiğini, o sırada ambulansın geldiğini görmediğini söyledi.

Kaza nedeniyle aksayan trafik, ambulansın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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