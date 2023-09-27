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Türkiye
AA 27.09.2023 15:46

İstanbul'da çok sayıda kaçak botoks ilacı ele geçirildi

İstanbul'da gerçekleştirilen kaçak ilaç operasyonunda, 3 bin 481 kutu kaçak botoks ve dermal dolgu ilacı ile bu işlemlerin komplikasyonlarına karşı tıbbi müdahalelerde kullanılan çeşitli medikal malzemeler ele geçirildi.

İstanbul'da çok sayıda kaçak botoks ilacı ele geçirildi

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı ilaçlarla oluşan kamu zararının engellenmesine ve halk sağlığının korunmasına yönelik çalışma yaptı.

3 şüpheli gözaltına alındı

Yasa dışı yollarla ülkeye sokulan ilaçların depolandığı adresleri belirleyen ekiplerce yapılan baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, 3 bin 481 kutu kaçak botoks ve dermal dolgu ilacı ile bu işlemlerin komplikasyonlarına karşı tıbbi müdahalelerde kullanılan çeşitli medikal malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı bildirildi.

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