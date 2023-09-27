İstanbul için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde yarın görülecek gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un batısı ve boğaz çevresinde yerel kuvvetli olacak.

Vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

AKOM'dan uyarı

İBB Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü'nden (AKOM) yapılan açıklamada, gece saatlerinden sonra Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Kentte, hafta boyunca çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hakim olması, aralıklarla sağanak ve gök gürltülü sağanak geçişlerinin yaşanması öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının 10 Ekim'e kadar mevsim normalleri civarında veya 1 ila 3 derece altında seyretmesi bekleniyor.