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Çanakkale'de trafik kazası: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
İzmir yönüne giden İsmail Kayhan idaresindeki kamyon, Küçükkuyu Rampaları mevkisinde Çanakkale istikametine seyreden Erdal Halat'ın kullandığı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen kamyonetteki sürücü Erdal Halat ile Kaan Acar, Emre Turna, Serdar, Dursun ve Erman Halat yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Etiketler: trafik Kazası çanakkaleSon Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 22:23
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