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Bursa'da evde tüp patladı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İznik ilçesinde, bir evde piknik tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bursa'da Yeşilcami Mahallesi Burç Sokak'taki tek katlı evde yemek pişirildiği sırada tüp patlaması oldu.
Olayda, evde bulunan Sabri Sabancı ve Erçin Durmuş yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Patlamanın ardından çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.
Etiketler: tüp patladı 2 yaralıSon Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 22:11
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