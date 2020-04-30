Haber Giriş: Kaynak: AA
Aydın'da uyuşturucu ile yakalanan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Söke ilçesinde, otomobilinin lastiğinde 2,5 kilogram uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada narkotik köpeği "Çayra" lastiklerden birine tepki verdi.
Sökülen lastiğin içerisinde, 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü M.N.D. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: uyuşturucu operasyonSon Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 22:09
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