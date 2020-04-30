Haber Giriş: Kaynak: AA
Malatya'da depremzedeler için yapılan konutlar yıl sonunda hazır olacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Malatya'da yaklaşık 4 bin konutu yıl sonuna kadar tamamlayarak depremden etkilenen vatandaşları sıcak yuvalarına kavuşturacaklarını belirtti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından Malatya'da sürdürülen çalışmaları ve diğer projeleri vali, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla istişare ettiklerini belirtti.
Bakan Kurum paylaşımında, "Yaklaşık 4 bin konutumuzu inşallah yıl sonuna kadar tamamlayarak depremden etkilenen vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağız." ifadesini kullandı.
Etiketler: malatya deprem depremzede 4 bin konutSon Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 20:40
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