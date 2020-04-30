Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından Malatya'da sürdürülen çalışmaları ve diğer projeleri vali, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla istişare ettiklerini belirtti.

Bakan Kurum paylaşımında, "Yaklaşık 4 bin konutumuzu inşallah yıl sonuna kadar tamamlayarak depremden etkilenen vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağız." ifadesini kullandı.