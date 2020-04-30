Haber Giriş: Kaynak: AA
Aydın'da eve yıldırım isabet etti: 1'i çocuk 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, bir eve yıldırım isabet etmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Aydın'da Asma Mahallesi Çardaklı mevkiinde bulunan bir eve yıldırım isabet etti.
Evde bulunan Adem Sarı, eşi Zeliha Sarı ve 6 yaşındaki çocukları Mehmet Sarı yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, evin pencerelerinde isabet eden yıldırım nedeniyle çatlaklar oluştuğu gözlendi.
Etiketler: Yıldırım düştü çocuk yaralandıSon Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 21:10
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