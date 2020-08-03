Haber Giriş: Kaynak: AA
Çanakkale'de orman yangını
[Fotoğraf: AA-DHA]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Paşaköy ve Kulfal köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderildi.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları hem kara hem de havadan müdahaleyle sürüyor.
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