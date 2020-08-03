Paşaköy ve Kulfal köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları hem kara hem de havadan müdahaleyle sürüyor.