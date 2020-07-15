Haber Giriş: Kaynak: AA
Çanakkale'de orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Sazlıdere ve Adlıhan köyü arasında kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarına, 7 helikopter, 1 uçak, 21 arazöz ile itfaiye ekipleri ve çok sayıda personel katılıyor.
Etiketler: Çanakkale yangın Çanakkale orman yangınıSon Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 13:47
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