Sazlıdere ve Adlıhan köyü arasında kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarına, 7 helikopter, 1 uçak, 21 arazöz ile itfaiye ekipleri ve çok sayıda personel katılıyor.