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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına aldı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, "uyuşturucu kullanmak ve satmak" suçlamasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda ise 2 tabanca, 2 av tüfeği, 120 gram sentetik uyuşturucu, 250 gram esrar, 10 uyuşturucu kullanma aparatı ve bir miktar para ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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