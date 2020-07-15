Haber Giriş: Kaynak: İHA
Ayasofya'daki müze tabelaları kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Temmuz'da Ayasofya'nın ibadete açılacağını söylemesinin ardından tarihi mekanda hazırlıklar sürüyor. Caminin girişinde müzeye ilişkin yer alan tabelalar kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacağını açıklamıştı.
Açıklamanın ardından ibadete açılmaya gün sayan Ayasofya Camii'nde hazırlıklar devam ediyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait müzeye ilişkin yer alan tabelaları kaldırıldı.
Etiketler: müze tabelası ayasofya kararı Ayasofya CamiiSon Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 13:06
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