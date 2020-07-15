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Bodrum-Datça feribot seferleri artırıldı
[Fotoğraf: İHA]
Bodrum-Datça arasında günde 2 sefer yapılan feribot seferleri 4'e çıkarıldı.
Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Bodrum-Datça arasında üç arabalı feribotun önceki dönemde hizmete başladığı ifade edildi.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında Bodrum-Datça feribot seferlerinin 23 Mart'ta iptal olduğu belirtilen açıklamada, seferlerin 28 Mayıs'ta başladığı hatırlatıldı.
Sefer saatlerinin karşılıklı olarak her gün 09:00-12:00-15:00 ve 18:00 şeklinde düzenlendiği aktarılan açıklamada, yolcuların araçlı seyahate yönelmesi ve taleplerin artmasıyla feribot seferlerinin 4'e çıkartıldığı belirtildi.
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