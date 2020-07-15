Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Bodrum-Datça arasında üç arabalı feribotun önceki dönemde hizmete başladığı ifade edildi.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında Bodrum-Datça feribot seferlerinin 23 Mart'ta iptal olduğu belirtilen açıklamada, seferlerin 28 Mayıs'ta başladığı hatırlatıldı.

Sefer saatlerinin karşılıklı olarak her gün 09:00-12:00-15:00 ve 18:00 şeklinde düzenlendiği aktarılan açıklamada, yolcuların araçlı seyahate yönelmesi ve taleplerin artmasıyla feribot seferlerinin 4'e çıkartıldığı belirtildi.