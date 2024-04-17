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Türkiye
AA 17.04.2024 19:32

Çanakkale'de kanal çalışmasında göçük: 2 ölü

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, su kanalı açmak için kazı yapılırken meydana gelen göçükte toprak altında kalan 3 kişiden 2'si yaşamını yitirdi, biri hastanede tedaviye alındı.

Çanakkale'de kanal çalışmasında göçük: 2 ölü
[Fotograf: AA]

Kangırlı köyünde bir tarlanın kenarında su çıkarmak amacıyla iş makinesiyle başlatılan kanal çalışması sırasında yaşanan göçükte işçiler Refik Bilgiç, Tahir Ödemiş ve Sefer Arslan toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanlarıyla kurtulan Refik Bilgiç, sağlık ekiplerince Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlilerinin de katılımıyla yürütülen çalışmada, Tahir Ödemiş göçükten yaralı kurtarıldı. Sağlık görevlilerince aynı hastaneye götürülen Ödemiş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çanakkale'de kanal çalışmasında göçük: 2 ölü

Çalışmalar sonucu Sefer Arslan'ın göçük altından cansız bedeni çıkarıldı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ve Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk de olay yerine gelerek bilgi aldı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Lapseki ilçesi Kangırlı köyünde su kanalı açma çalışmasında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 vatandaşımız vefat etmiş olup, 1 vatandaşımızın hastanede tedavisi devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyor, yaralı vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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