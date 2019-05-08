Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Güreci köyünde bulunan Üstünlü mevkisinde, Jandarma ekipleri F. E.’ye ait bir tarlada kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı.
Ekipler, kazı yapılan bölgedeki zeminde madalyon şekilleri, antik yazılar ve geometrik desenler bulunan bir mozaikle karşılaştı.
Çanakkale Müze Müdürlüğüne bildirilen durum üzerine bölgeye giden uzmanlar, kurtarma kazısı çalışmalarına başladı. İncelemelerin ardından mozaiğin hangi döneme ait olduğu belirlenecek.
Operasyonda kaçak kazı yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 4 şüpheli ise, tutuklandı.
Kaynak: İHA