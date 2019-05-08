Tekirdağ Çorlu'daki Süleymaniye Camii, 498 yıldır şehrin en önemli simgesi olmayı sürdürüyor.

Kanuni Sultan Süleyman'dan yadigar eser, tüm ihtişamıyla kentin orta yerinde duruyor. Mimarisi devrin yüksek estetik anlayışını yansıtıyor.

İmam Hasan Moroğlu, camiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Caminin ilk şekline bakıldığında imarethanesi, hamamı ve medresesi vardı. 22 odalı medresesi olduğu bilinen cami, cami-i kebir olarak da bilinen ve büyük cami olarak da anılmaktaydı."

Geleneksel Osmanlı mimarisinin güzelliklerini yansıtıyor

Cami, Kanuni Sultan Süleyman tarafından, Mimar Acem İshak'a yaptırıldı.

Kapısında Mülk, kubbesinde Fatiha suresi yer alıyor. Tasarım ve süslemeleri, Osmanlı mimarisinin geleneksel çizgisini yansıtıyor.

Minberin tek mermer levha halinde yapılmış olduğunu belirten Moroğlu, "Geometrik bezeme şeklinde yapılmış. Bu da Osmanlı tarihinde devamlı kullanılan ve günümüze kadar gelen sanat eseridir” dedi.

498 yıldır ayakta

Caminin Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırıldığının yazılı olduğu giriş kitabesinde bir de şifre var. Bu şifre, eserin yapılış tarihini de veriyor.

İmam Moroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Caminin Hicri olarak 928, Miladi olarak 1521 tarihinde yapıldığı ebced hesabıyla ortaya çıkıyor. Hemen onun alt tarafında yer alan renkli mermer gamalara baktığımızda kemer olarak kullanıldığını görüyoruz."

Haber-Kamera: Levent Silistre