Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün askeri yapılanması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda Isparta Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 6 Mayıs günü operasyon yaptı. Isparta merkezli 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 yüzbaşı, 9 astsubay, 4 uzman çavuş ve 3 uzman erbaş gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 18 muvazzaf asker, sorgulanmak üzere Isparta TEM Şubesi'ne götürüldü. Haklarında gözaltı kararı olan 5 şüphelinin yakalaması için operasyon devam ediyor.

Kaynak: DHA