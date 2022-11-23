Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 21:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çanakkale'de kaçak avcılar 2,5 ton kum midyesi ile yakalandı
Çanakkale açıklarında yasak sahada kaçak kum midyesi avcılığı yapan 6 kişiye para cezası uygulandı. Kaçak avlanan 2,5 ton kum midyesi de denize bırakıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılıkla mücadeleyi sürdürüyor.
Çanakkale açıklarında yasak sahada avcılık yapan bir tekneye operasyon düzenledi.
Kaçak avlanan 6 kişiye toplam 26 bin 147 lira idari ceza uygulandı.
Ele geçirilen 2,5 ton canlı kum midyesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları tarafından denize bırakıldı.
Çanakkale ili açıklarında yasak sahada kaçak avlanılan 2.500 kg canlı akivadesin denize iadesi sağlanmış, 6 şahsa toplam 26.147 TL idari para cezası uygulanmıştır.#denizcanlıları#sahilgüvenlik pic.twitter.com/7MRBzwjV66— T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı (@sahilguvkom) November 23, 2022
Etiketler: Sahil Güvenlik Çanakkale
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