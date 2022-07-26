Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de anız alanında başlayan yangın ormana sıçradı
[Fotograf: AA]
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, anız alanında başlayan yangın ormana sıçradı. Alevler, havadan ve karadan müdahale ile söndürülmeye çalışılıyor.
Yeniceköy Göleti yakınlarındaki Köylü köyündeki anız alanında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık ve makilik alana sıçradı.
Yangının söndürülmesi için 2 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz, dozer, ilk müdahale aracı ve personelle karadan müdahale ediliyor.
Bölgedeki köylüler de yangının kontrol altına alınması için destek veriyor.
Etiketler: Çanakkale Orman Yangını Yangın
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