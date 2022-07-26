Yeniceköy Göleti yakınlarındaki Köylü köyündeki anız alanında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık ve makilik alana sıçradı.

Yangının söndürülmesi için 2 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz, dozer, ilk müdahale aracı ve personelle karadan müdahale ediliyor.

Bölgedeki köylüler de yangının kontrol altına alınması için destek veriyor.