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Türkiye
AA 29.09.2023 16:21

Çanakkale'de AK Parti mahalle seçim ofisine taşlı saldırı

Çanakkale'de, AK Parti mahalle seçim ofisinin camlarını taş atarak kıran kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Atatürk Caddesi'nde 18 Mart Stadyumu'nun karşısındaki AK Parti Cevatpaşa ve İsmetpaşa mahallelerinin ortak seçim ofisinin camları parke taşlarıyla kırıldı.

İhbar üzerine Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını da incelemeye alan ekipler, seçim ofisine zarar veren kişinin S.E. olduğunu belirlendi. 

Gözaltına alınarak emniyete götürülen S.E, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

S.E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Böyle şeylerin yaşanması çok kötü"

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın saat 07.00 sıralarında genel ve yerel seçimler için açtıkları Cevatpaşa ve İsmetpaşa mahallelerine ait seçim irtibat bürosunda gerçekleştiğini belirterek, "Böyle şeylerin yaşanması çok kötü, keşke yaşanmasaydı" dedi.

Çevredeki bir kameranın kayıtlarında, yolun karşısından AK Parti seçim ofisinin önüne yürüyen S.E'nin bir süre burada bulunan bisikletle uğraştığı, parke taşını söküp cama fırlattıktan sonra bu bisiklete binerek uzaklaştığı görülüyor.

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