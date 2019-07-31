Yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Afganistan uyruklu 48 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği belirlenen bir kişi yakalandı, düzensiz göçmenlerin kullandığı minibüse el konuldu.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Şüpheli A.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA