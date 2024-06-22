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Türkiye
TRT Haber 22.06.2024 16:18

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü

Gemi arızası nedeniyle askıda olan Çanakkale Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak açıldı.

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü

Malta'dan Kocaeli'ye giden 247 metre boyundaki Panama bayraklı "Paros" isimli akaryakıt tankerinin makineleri, boğaz geçişinde Gelibolu açıklarında arızalandı.

Gemi kaptanının Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bilgi vermesinin ardından arızaya müdahale edilmesi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma 16" römorkörleri yönlendirildi.

Boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanlarına ise telsiz anonsuyla uyarı yapıldı.

Arıza nedeniyle kuzeyden güneye tek yönlü olarak geçici kapatılan Çanakkale Boğazı, geçişlere açıldı.

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Çanakkale Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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