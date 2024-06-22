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Türkiye
AA 22.06.2024 15:11

Şehit Astsubay Horoz'un vasiyeti yerine getirilecek

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un bir Afrika ülkesinde su kuyusu açma vasiyeti yerine getiriliyor.

Şehit Astsubay Horoz'un vasiyeti yerine getirilecek
[Fotograf: AA]

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Horoz'un, şehit olmadan 3 gün önce çektiği videoda, "Eğer şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum." şeklinde vasiyette bulunduğunu anımsatarak, şu sözleri kullandı:

"Vasiyetini bizler TDV olarak yerine getireceğiz inşallah. Elhamdülillah şehitlerimizin her biri, bir dağ gibi önümüzde duruyor, sarsılmaz imanları ve böylesine şahitlikleriyle bizlerin yolunu aydınlatıyor. Yüce Rabb'imiz, şehidimiz Mehmet Ali Horoz'a rahmet eylesin, Peygamber Efendimize komşu eylesin, mekanı cennet, makamı ali olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

15 Temmuz Derneği de su kuyusu açacak

15 Temmuz Derneği'nden yapılan açıklamada, Horoz'un şehit olmadan önce, arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedilen konuşmasında, "Volkan beni rüyasında görmüş, şehit oluyormuşum. Eğer ben şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Cennette hepimiz iftara davetliyiz" sözleri aktarıldı.

Açıklamada, görüntünün ortaya çıkmasıyla birlikte Horoz'un vasiyetini 15 Temmuz Derneği'nin üstlendiği kaydedildi.

Derneğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Bu vatan için gözünü kırpmadan canını veren şehidimiz Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyetini yerine getirmek bizim boynumuzun borcudur. Şehidimiz adına Afrika'da açacağımız su kuyusunu detaylarını yakında paylaşacağız. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve milletimize başsağlığı dileriz" sözlerine yer verildi.

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