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Türkiye
DHA 04.10.2023 11:17

Çanakkale Boğazı'nda gemi

Çanakkale Boğazı'nda, makine arızası yapan 'Litvanya' bayraklı konteyner gemisi, römorkörle demirleme sahasına çekildi.

Çanakkale Boğazı'nda gemi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İzmir'den Bulgaristan'a gitmek üzere denize açılan 147 metre uzunluğundaki 'Litvanya' bayraklı, 'Sonata' isimli konteyner gemisi, sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı.

Akıntıyla sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-14' römorkörü sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler ise arızayla ilgili bilgilendirildi.

Arızalanan gemi, römorkörle Bozcaada Demir Bölgesi'ne götürülüp demirletildi. 

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