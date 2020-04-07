Yurdun kuzeybatısına 2 gündür hakim olan şiddetli rüzgar ve fırtına, Çanakkale Boğazı'ndaki ulaşıma da engel oldu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşıyan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Çanakkale-Kilitbahir, Kilitbahir-Çanakkale ile Lapseki-Gelibolu ve Gelibolu-Lapseki arasındaki seferler geçici olarak durduruldu.

Planlı diğer seferlerde ise aksama bulunmuyor.