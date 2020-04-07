Haber Giriş: Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı'nda fırtına etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'de etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle boğaz hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.
Yurdun kuzeybatısına 2 gündür hakim olan şiddetli rüzgar ve fırtına, Çanakkale Boğazı'ndaki ulaşıma da engel oldu.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşıyan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Çanakkale-Kilitbahir, Kilitbahir-Çanakkale ile Lapseki-Gelibolu ve Gelibolu-Lapseki arasındaki seferler geçici olarak durduruldu.
Planlı diğer seferlerde ise aksama bulunmuyor.
Etiketler: Fırtına Deniz ulaşımı çanakkale boğazıSon Güncelleme: 7 Nisan 2020 Salı 11:02
Son Haberler
- 12:39
- 12:39
- 12:36
- 12:35
- 12:38
Sıradaki Haber
Van'da 55 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz